Помогите пожалуйста найти грамматическую основу в предложении: Прекрасный нюх, с??ла,олимпийское спокойствие,безграничная преданность,благородство.

Русский язык
Помогите пожалуйста найти грамматическую основу в предложении: Прекрасный нюх, с??ла,олимпийское спокойствие,безграничная преданность,благородство.
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