Помогите пожалуйста. Нам по истории дали задание ответить кто эти люди:Жолкевский, Владислав, Иван, П.П. Ляпунов, Лжедмитрий 3. Кто они? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 7 класс

Гость: Гость:

Жолкевский - польский полководец начала 17в, польный и великий, гетман и канцлер, великий коронный, покоритель Москвы, рассеивший царское войско при Клушине ляпунов - русский политический военный деятель смутного времени лжедмитрий 3 - самозванец и авантюрист, выдававший себя за царя Дмитрия, известен как Псковский вор. что за владислав и иван?