Помогите пожалуйста, нам задали найти старинные задачи с дробями, с решением и со ??хемой, я уже пол часа ищу и не могу найти, заранее спасибо

Гость: Гость:

Трое рабочих могут выполнить некоторую работу, при этом А может выполнить ее 1 раз за 3 недели, В — 3 раза за 8 недель, С — 5 раз за 12 недель.Спрашивается, в какое время они смогут выполнить эту работу все вместе (считать в неделе 6 рабочих дней по 12 ч) ОТВЕТ за 1 неделю может выполнить 1⁄3 работы, рабочий В за 1 неделю выполнит 3⁄8 работы, а рабочий С – 5⁄12 работы.Следовательно за 1 неделю, работая вместе, трое рабочих выполнят 1⁄3 + 3⁄8 + 5⁄12 = 27⁄24 = 9⁄8 частей работы, что больше всей работы на 1⁄8. На выполнение целой работы потребуется 1:9⁄8 = 8⁄9 недели или 8⁄9•6•12 = 64 часа.