Помогите пожалуйста ! Написать на выбор одно из двух . 1 )Напишите сочинение , основ??ую часть которого должно составлять описание вашей комнаты или любимого уголка вашей квартиры в художественном стиле. 2 ) Опишите помещение ...
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Помогите пожалуйста ! Написать на выбор одно из двух . 1 )Напишите сочинение , основ??ую часть которого должно составлять описание вашей комнаты или любимого уголка вашей квартиры в художественном стиле. 2 ) Опишите помещение , где бы вам хотелось жить или учиться , заниматься любимым делом . Составьте сначала краткое описание , а затем разверните его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне бы хотелось заниматься в студии. Где есть много музыкальных инструментов. Эта студия была бы просторной и яркой. Чтобы там занималось много народу и все занимались пением. В этой студии был бы большой зал,где все выступают на концерте. Мне бы очень хотелось туда ходить!
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