Помогите пожалуйста ! Написать на выбор одно из двух . 1 )Напишите сочинение , основ??ую часть которого должно составлять описание вашей комнаты или любимого уголка вашей квартиры в художественном стиле. 2 ) Опишите помещение ...

Гость: Гость:

Мне бы хотелось заниматься в студии. Где есть много музыкальных инструментов. Эта студия была бы просторной и яркой. Чтобы там занималось много народу и все занимались пением. В этой студии был бы большой зал,где все выступают на концерте. Мне бы очень хотелось туда ходить!