Помогите пожалуйста написать подробный рассказ по картине В.М. Васнецова '' Богатыри ". Кого из богатырей вы узнали? Как их звали, величали? Кого народ воспевал и прославлял в образах богатырей? Где стоят русские витязи? Куда о...

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Помогите пожалуйста написать подробный рассказ по картине В.М. Васнецова '' Богатыри ". Кого из богатырей вы узнали? Как их звали, величали? Кого народ воспевал и прославлял в образах богатырей? Где стоят русские витязи? Куда они пристально всматриваются? Опишите внешний вид богатырей. А какой вы увидели на картине природу?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это Алёша Попович Илья Муромец Добрыня Никитич
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