Помогите пожалуйста написать сочинение на казахском языке на тему "Аналарды арда??тандар". Небольшое и простенькое.Заранее спасибо:*

Қазақ тiлi

Помогите пожалуйста написать сочинение на казахском языке на тему "Аналарды арда??тандар". Небольшое и простенькое.Заранее спасибо:*

Автор: Гость