Помогите пожалуйста написать сочинение на казахском языке на тему "Аналарды арда??тандар". Небольшое и простенькое.Заранее спасибо:*
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста написать сочинение на казахском языке на тему "Аналарды арда??тандар". Небольшое и простенькое.Заранее спасибо:*
Ответ(ы):
Гость:
Аналар омирге бирак рет келеди оларды курметтеп силау керек. анан Ол алтын жан себеби шынымды айтсам себеби оте коп ананнын канша жаксылык жасаганын санайалмайсын. Ол сен ушин баринеде баруга дайын сен канша кателик жасасанда кеширеди себеби аналарымыздын журеги кен. Анасыз омир жок, анасыз т!рш!л!к жок сиякты коринеди. сол себебти аналарымызды силайык курметтейк достар.
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