Помогите пожалуйста написать сочинение на тему Боль за человека в романе Достоев??кого преступление и наказание.

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Роман Ф. М. Достоевского был создан в 1866 году. В «Преступлении и наказании» отразилась страшная действительность России середины XIX века. В стране обострились социальные противоречия, революционные организации были разгромлены, крестьянские бунты подавлены. В обществе остро встали вопросы: куда идти, по какому пути развиваться. Мыслящие люди создавали новые теории, искали «свежие» идеи. Главный герой романа Достоевского один из тех, кто мучительно искал в жизни «точку опоры» . Он учился в университете, у него была семья, мать и сестра. Раскольников общался с умными, порядочными людьми, например, с Разумихиным. У Родиона была трогательная привязанность к девушке, которая умерла. Он вспоминал о ней: «Право, не знаю, за что я к ней тогда привязался, кажется за то, что всегда больная Будь она еще хромая аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил » Почему же умный и великодушный человек, способный воспринимать чужую боль острее, чем свою, совершает преступление? Раскольников жил в крайней бедности, вынужден был прятаться от квартирной хозяйки, объясняться по вопросу долга за жилье в полиции, его исключили из университета, потому что у него кончились деньги за обучение. Однако на убийство и ограбление Родион решился не из-за своих частных проблем. Он стремится помочь всем «униженным и оскорбленным» . Раскольникова ужасала социальная несправедливость. Его волновали вопросы: почему одни - умные, добрые, благородные - влачат жалкое существование, а другие - ничтожные, подлые, алчные - живут в роскоши? Почему голодают дети? Как изменить этот порядок? Раскольников не мог смириться с тем, что человеческий мир так бесчеловечно устроен. В этом мире обездоленному и слабому нет спасения. Раскольников потрясен положением семьи Мармеладовых. Катерина Ивановна неизлечимо больна, замучена нищетой, ее муж спился, а Соня вынуждена стать проституткой, чтобы прокормить своих сводных сестер и брата. Раскольников сталкивается с безжалостной старухой-процентщицей. Она дает за золотые и серебряные вещи, принесенные для заклада, четвертую часть их настоящей цены и еще требует огромные проценты за свои услуги. Накопленные богатства ростовщица завещает монастырю «на вечный помин» ее ничтожной души. Раскольников хочет восстановить справедливость: уничтожить зловредную старуху и спасти тысячи семей «от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата» . Таков социальный смысл преступления героя. Но существовал еще и глубокий, философский подтекст совершенного Раскольниковым. Студент внимательно наблюдал за общественной жизнью в России, изучал всемирную историю. Он понял, что исторический прогресс и всякое развитие всегда происходили за счет каких-то жертв, на чьих-то страданиях. Перед глазами студента вставали величественные фигуры тех, кто, как ему казалось, осуществлял это развитие. Это были Ликург, Магомет, Наполеон. Раскольников убеждался, что эти «творцы истории» достигали своих целей и огромной славы, «перешагивая» через людей, их жизни, не останавливаясь перед насилием, жертвами, кровью. Раскольников, пораженный величием и славой «творцов истории» , выводит свою теорию. Он приходит к выводу, что все человечество делится на две категории людей. Есть люди, принимающие любой порядок вещей, - «твари дрожащие» , и есть люди, смело нарушающие моральные нормы и общественный порядок, - «сильные мира сего» . Разделив всех людей на два разряда, Раскольников задает себе вопрос, к какому разряду принадлежит он сам: «Вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу?. . Тварь ли я дрожащая или право имею » По своим убеждениям главный герой стал атеистом. Он потерял веру в Бога. Христианские заповеди «Не убий» , «Не укради» , «Не сотвори себе кумира» не сочетались с его теорией. Он отрицал эти главные законы, не признавал идею о самопожертвовании. Все это он не принимал разумом, хотя сердце у него было чутким и гуманным. Раскольников не мог понять, почему «милосердный Бог» не спасет нищих.