Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: " Красивее моего села в мире места нет" что-то в этом роде.

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Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: " Красивее моего села в мире места нет" что-то в этом роде.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В моем селе есть очень красивые пруд. В этом пруду есть очень красивые выемки. Которые сделала вода. В этих выемка есть осколки от бутылок. Которые обтачила вода. Вот каким местом я горжусь в своем селе.
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