Помогите пожалуйста написать сочинение на тему мой выходной день 9,10 предложений ??пасибо большое срочно нужно

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Помогите пожалуйста написать сочинение на тему мой выходной день 9,10 предложений ??пасибо большое срочно нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суббота и воскресенье это выходные дни и мы часто с родителями ездил в разные поездки по нашему городу. суббота и воскресенье очень интересный дней Ну по крайней мере для меня. на день проходит вот так вот мы можем спать До скольки захотим после этого конечно же Мы завтракаем иногда бывает куда-нибудь Часто мы с родителями едем в аквапарк там очень весело купаться также мы едем в горы и многие другие места именно так проходят мои выходные я люблю выходные дни !!!!!
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