Помогите пожалуйста написать сочинение. Тема: Герой Пушкина, о котором хочется ра??сказать Примерно на страничку, чтобы не было много описания. Герои: дочь Кочубея, Мазепа
Русский язык
Помогите пожалуйста написать сочинение. Тема: Герой Пушкина, о котором хочется ра??сказать Примерно на страничку, чтобы не было много описания. Герои: дочь Кочубея, Мазепа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дочь Кочубея- это Мария. марию выдали за муж за Мазепа- гетман ( руководитель войск). прошло не много времени и вскоре Мария сбегает от гетмана что потом сыграет большую роль в её жизни
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. На прямой расположены 5 точек А,В,С,D и Е так,что АС=5 см, АЕ = 4 см,ВС=14 см,ВD=2 cм,DE=3 cм . Найдите расстояние между серед...