Помогите пожалуйста написать сочинение. Тема: Герой Пушкина, о котором хочется ра??сказать Примерно на страничку, чтобы не было много описания. Герои: дочь Кочубея, Мазепа

Русский язык
Помогите пожалуйста написать сочинение. Тема: Герой Пушкина, о котором хочется ра??сказать Примерно на страничку, чтобы не было много описания. Герои: дочь Кочубея, Мазепа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дочь Кочубея- это Мария. марию выдали за муж за Мазепа- гетман ( руководитель войск). прошло не много времени и вскоре Мария сбегает от гетмана что потом сыграет большую роль в её жизни
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какие приёмы размещения комнатных растений использованы на рисунке?
Ответить
Литература
10 интересных фактов о А.С. Пушкин о жизни
Ответить
Математика
Вычислите 67 * 58 + 33 * 58
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. На прямой расположены 5 точек А,В,С,D и Е так,что АС=5 см, АЕ = 4 см,ВС=14 см,ВD=2 cм,DE=3 cм . Найдите расстояние между серед...
Ответить
Литература
Составить рассказ на тему Один мигнет, а другой уже смекнет.
Ответить