Помогите пожалуйста написать сочинения большое на тему Культура и ее место в жизни НУЖНО СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПРОШУУ
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Помогите пожалуйста написать сочинения большое на тему Культура и ее место в жизни НУЖНО СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПРОШУУ
Ответ(ы):
Гость:
Жила была культура которая очень нужна я не знаю зачем-просто так сказал
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