Помогите пожалуйста!!!! напишите пожалуйста сочинение!!!! 27 марта отмечают Международный день театра. Чем для людей важна деятельность театров. Расскажи о заинтересовавшем тебя театральном спектакле (напишите 7-8 предложений)
Окружающий мир
Помогите пожалуйста!!!! напишите пожалуйста сочинение!!!! 27 марта отмечают Международный день театра. Чем для людей важна деятельность театров. Расскажи о заинтересовавшем тебя театральном спектакле (напишите 7-8 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Театр для людей - это искусство.Актеры передают все эмоции,которые автор не до конца может передать в книге.Мой любимый театральный спектакль - щелкунчик и мышиный король.Вот где фантазия сработала во всю!Мне очень понравилось:актеры танцевали и рассказывали,радовались и грустили,праздновали и волновались.И я вместе с ними.Нет театра,нет эмоций - я думаю так!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какая стратегия и тактика обороны русских княжеств против монголов, на ваш взгляд, могла быть наилучшей? (13 век)
Геометрия
Английский язык