Помогите,пожалуйста!!! Напишите сочинение на любую тему. Используя чередования г??асный в корне е-и. Составьте текст и выделите корни в чередующихся гласных в корне.

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Помогите,пожалуйста!!! Напишите сочинение на любую тему. Используя чередования г??асный в корне е-и. Составьте текст и выделите корни в чередующихся гласных в корне.

Автор: Гость