Помогите Пожалуйста!!! Напишите Заметку, вот первое предложение Я семнадцатого ??ктября ходила в театр на юго - западной в 19:00 на " Ревизора" Н.В. Гоголя.....Продолжите плиииз!!!!!

Гость: Гость:

Я была на бельэтаже и не сводила глаз со сцены. Спектакль был превосходный, актеры играли высшем уровне. После выступления зал аплодировал около пяти минут, и я в том числе. А по пути домой мы с друзьями обсуждали понравившиеся моменты и фразы. Я была очень счастлива тому, что посетила этот спектакль.