Помогите Пожалуйста!!! Напишите Заметку, вот первое предложение Я семнадцатого ??ктября ходила в театр на юго - западной в 19:00 на " Ревизора" Н.В. Гоголя.....Продолжите плиииз!!!!!

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Помогите Пожалуйста!!! Напишите Заметку, вот первое предложение Я семнадцатого ??ктября ходила в театр на юго - западной в 19:00 на " Ревизора" Н.В. Гоголя.....Продолжите плиииз!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я была на бельэтаже и не сводила глаз со сцены. Спектакль был превосходный, актеры играли высшем уровне. После выступления зал аплодировал около пяти минут, и я в том числе. А по пути домой мы с друзьями обсуждали понравившиеся моменты и фразы. Я была очень счастлива тому, что посетила этот спектакль. 
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