Помогите пожалуйста.Наруйте треуголник и на нём нарисуйте три медианы,три биссек??рисы и три высоты(находить я вас ничего не прошу).ДАМ 15 БАЛЛОВ!!!!

Математика

Помогите пожалуйста.Наруйте треуголник и на нём нарисуйте три медианы,три биссек??рисы и три высоты(находить я вас ничего не прошу).ДАМ 15 БАЛЛОВ!!!!

Автор: Гость