Помогите пожалуйста.Наруйте треуголник и на нём нарисуйте три медианы,три биссек??рисы и три высоты(находить я вас ничего не прошу).ДАМ 15 БАЛЛОВ!!!!
Математика
Помогите пожалуйста.Наруйте треуголник и на нём нарисуйте три медианы,три биссек??рисы и три высоты(находить я вас ничего не прошу).ДАМ 15 БАЛЛОВ!!!!
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Гость:
Вот, если нужен вариант на клеточном листке, могу нарисовать еще)
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