Помогите пожалуйста! Нашему классу задали сочинение на тему:"Весенняя картина",н?? есть проблема,я не очень умею писать сочинения,ибо фантазии 0%. Можете помочь,если не трудно?Заранее спасибо.
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Помогите пожалуйста! Нашему классу задали сочинение на тему:"Весенняя картина",н?? есть проблема,я не очень умею писать сочинения,ибо фантазии 0%. Можете помочь,если не трудно?Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стою перед лісом. Навкруги так красиво, затишно... таке враження, що я потрапив у казку. Ось серед гілля клену промайнула пухнаста білочка. Задзюркотів струмочок, заспівали пташки. У повітрі витає щось легке, ніжне, що вселяє радість у все навколо. Яка краса!.. Русским написать не могу, плохо его знаю
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