Помогите,пожалуйста!Не могу понять. Нужно составить 5 вопросов и 5 ответов на эти ??опросы.А задавать вопросы нужно по упражнению №2(внешность,лицо) А вот и задание: 6.Study the box.Then use the language from Ex.2 and charac...
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Помогите,пожалуйста!Не могу понять. Нужно составить 5 вопросов и 5 ответов на эти ??опросы.А задавать вопросы нужно по упражнению №2(внешность,лицо) А вот и задание: 6.Study the box.Then use the language from Ex.2 and character qualities to talk about your family ,friends and teachers. Все задания-внизу) СРОЧНО.ПОМОГИТЕ! ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЕТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО-ДАМ МНОГО БАЛЛОВ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо написать ответы на вопросы если я не то ответила извини я просто не поняла что ты спрашиваешь ,а так я сделала всё о чем говорится
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