Помогите пожалуйста. не могу решить уже долгое время. с ответами не сходится должно получиться так: 18-(18) 29-(10целых и 2/3) 30-(24,2) 34-(2/3)
Математика
Помогите пожалуйста. не могу решить уже долгое время. с ответами не сходится должно получиться так: 18-(18) 29-(10целых и 2/3) 30-(24,2) 34-(2/3)
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