Помогите пожалуйста. не могу решить уже долгое время. с ответами не сходится должно получиться так: 18-(18) 29-(10целых и 2/3) 30-(24,2) 34-(2/3)

Математика

Помогите пожалуйста. не могу решить уже долгое время. с ответами не сходится должно получиться так: 18-(18) 29-(10целых и 2/3) 30-(24,2) 34-(2/3)

Автор: Гость