Помогите пожалуйста!!!Номер 196(б) с калькулятора не считать, а просто например: ·483 75 ------- +2415 3381 -------- 36225 Остальные так же! Заранее спасибо!!!
Математика
Помогите пожалуйста!!!Номер 196(б) с калькулятора не считать, а просто например: ·483 75 ------- +2415 3381 -------- 36225 Остальные так же! Заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
573 829 927 х 7 х 703 x 34 ------ ------- ------ 4011 2487 3708 000 2781 5803 ---------- ---------- 31518 582787
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