Помогите пожалуйста!!!Номер 196(б) с калькулятора не считать, а просто например: ·483 75 ------- +2415 3381 -------- 36225 Остальные так же! Заранее спасибо!!!

Математика
Помогите пожалуйста!!!Номер 196(б) с калькулятора не считать, а просто например: ·483 75 ------- +2415 3381 -------- 36225 Остальные так же! Заранее спасибо!!!
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Автор: Гость
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Гость:
   573                   829                       927 х     7                х 703                     x   34    ------                 -------                     ------   4011                 2487                     3708                            000                     2781                        5803                      ----------                         ----------                  31518                         582787
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