Помогите пожалуйста!!!Номер 196(б) с калькулятора не считать, а просто например: ·483 75 ------- +2415 3381 -------- 36225 Остальные так же! Заранее спасибо!!!

Математика

Помогите пожалуйста!!!Номер 196(б) с калькулятора не считать, а просто например: ·483 75 ------- +2415 3381 -------- 36225 Остальные так же! Заранее спасибо!!!

Автор: Гость