Помогите пожалуйста. Ну раскрыть скобки и вставить пропущенные буквы.Есть что-то ??еличественное (в) течени... этой реки, медленном и привольном. (В) течени... Ближайшего месяца надо закончить ремонт школы. Повторением пройденн...

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Помогите пожалуйста. Ну раскрыть скобки и вставить пропущенные буквы.Есть что-то ??еличественное (в) течени... этой реки, медленном и привольном. (В) течени... Ближайшего месяца надо закончить ремонт школы. Повторением пройденного следует заниматься (в) продолжени... всего учебного года. О дальнейших приключениях героя читаем (в) продолжени... романа, только что вышедшем. (В) следстви... дождей болото налились водой и стали не проходимыми. (В) следстви... по этому делу открылись любопытные подробности из жизни обвиняемого. Помогите пожалуйста. Заранее огромное спасибо

Автор: Гость