Помогите пожалуйста. Нужно 5 предложений состоящих из слов (ТОЛЬКО ИЗ СЛОВ) с приставками ПРЕ и ПРИ.

Русский язык

Помогите пожалуйста. Нужно 5 предложений состоящих из слов (ТОЛЬКО ИЗ СЛОВ) с приставками ПРЕ и ПРИ.

Автор: Гость