Помогите пожалуйста. Нужно 5 предложений состоящих из слов (ТОЛЬКО ИЗ СЛОВ) с приставками ПРЕ и ПРИ.
Русский язык
Помогите пожалуйста. Нужно 5 предложений состоящих из слов (ТОЛЬКО ИЗ СЛОВ) с приставками ПРЕ и ПРИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Саши примерное поведение. Фотоппарат вполне пригодный. Прекрасный пример для подражания. Сегодня приветствовали победителя. В столовой приготовили прекрасный и превкусный пирог.
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