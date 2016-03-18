Помогите,пожалуйста.Нужно к 18.03.16г.Нужно придумать свою страну.Наша команда приду??ала страну под названием - Мыльное царство. Мне сказали сделать рисунок на ватмане.Помогите .Ничего в голову не идёт.Нарисуйте мыльное царств...
Литература
Помогите,пожалуйста.Нужно к 18.03.16г.Нужно придумать свою страну.Наша команда приду??ала страну под названием - Мыльное царство. Мне сказали сделать рисунок на ватмане.Помогите .Ничего в голову не идёт.Нарисуйте мыльное царство или напишите, что можно нарисовать , как, что сделать!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну я бы нарисовала мыльный пузырь, а в нем замок) Это самое элементарное,ну)
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