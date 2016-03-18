Помогите,пожалуйста.Нужно к 18.03.16г.Нужно придумать свою страну.Наша команда приду??ала страну под названием - Мыльное царство. Мне сказали сделать рисунок на ватмане.Помогите .Ничего в голову не идёт.Нарисуйте мыльное царств...

Литература

Помогите,пожалуйста.Нужно к 18.03.16г.Нужно придумать свою страну.Наша команда приду??ала страну под названием - Мыльное царство. Мне сказали сделать рисунок на ватмане.Помогите .Ничего в голову не идёт.Нарисуйте мыльное царство или напишите, что можно нарисовать , как, что сделать!!!

Автор: Гость