Помогите пожалуйста. нужно написать решение с "Дано" и "Решением" приведен графи?? зависимости пути от времени для школьника, выехавшего на велосипеде из поселка и вернувшегося в поселок. Ответьте на вопросы: 1) сколько време...
Физика
Помогите пожалуйста. нужно написать решение с "Дано" и "Решением" приведен графи?? зависимости пути от времени для школьника, выехавшего на велосипеде из поселка и вернувшегося в поселок. Ответьте на вопросы: 1) сколько времени и с какой скоростью школьник ехал на велосипеде; 2) сколько времени он пытался починить сломавшийся велосипед; 3) удалось ли ему починить велосипед; 4) какова средняя скорость школьника за первые 3 часа и за 7 часов?
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