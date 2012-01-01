Помогите пожалуйста нужно написать сообщение о любом виде спорта написать его п??авила и об 1 из спортсменов который чего то добился в этом виде спорта( все виды спорта кроме баскетбола и гандбола) даю 31 балл только кратко

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обожаю игры с мячом, а больше всего люблю футбол. Это очень интересная игра, полная азарта. Она пришла к нам из Англии, хотя еще в Древнем Египте и у индейцев майя были похожие игры с мячом. Сегодня футбол — самая распространенный вид спорта в мире. Миллионы людей занимаются им в свободное время, а поистине миллиарды смотрят мировые чемпионаты. Профессиональные игроки, звезды футбола, стали кумирами целых народов. Можно назвать Диего Марадону, Паоло Мальдини, Рональдо, Зинедина Зидана, Андрея Арашавина, Андрея Шевченко.Этот вид спорта развивает скорость, сообразительность, точность реакции и выносливость. Футболисты очень закаленные люди, ведь они гоняют мяч на свежем воздухе с ранней весны до поздней осени. Футбол является командной игрой и развивает сплоченность и командный дух. А больше всего меня привлекает непревзойденный азарт этой игры!Я слежу за российскими и мировыми чемпионатами по футболу. Еще надеюсь, что когда-нибудь чемпионат Европы, будет принимать Россия, как в этом году Украина. Конечно, я всей душой желал, что на Евро-2012 наша сборная выйдет хотя бы в четвертьфинал. Но, увы...Я сам тоже играю в футбол. С весны до осени мы гоняем мяч на спортплощадке и школьном стадионе. А зимой я занимаюсь футболом в крытом зале спортивного комплекса.Моя любимая футбольная команда — питерский «Зенит», а в Европе — английский "Арсенал", итальянский «Милан». Еще я болею за украинский «Шахтер». Я еще не побывал на больших стадионах и на знаменательных матчах. Ходил только болеть за нашу местную команду, которая играет во втором дивизионе первенства страны. Но когда я вырасту, то обязательно поеду на серьезный чемпионат и увижу игру футболистов высокого класса.