Помогите пожалуйста!!! Нужно ответить на вопрос что сделал айвенго в романе Вальтера Скотта с призами после турнира

Литература
Помогите пожалуйста!!! Нужно ответить на вопрос что сделал айвенго в романе Вальтера Скотта с призами после турнира
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роздал после турнира
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