Помогите пожалуйста!!! Нужно ответить на вопрос что сделал айвенго в романе Вальтера Скотта с призами после турнира

Литература

Помогите пожалуйста!!! Нужно ответить на вопрос что сделал айвенго в романе Вальтера Скотта с призами после турнира

Автор: Гость