Помогите, пожалуйста. Нужно построить сечение призмы плоскостью, проходящей чере?? точки K, P и F.
Геометрия
Помогите, пожалуйста. Нужно построить сечение призмы плоскостью, проходящей чере?? точки K, P и F.
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Гость:
Вот, кароче, как то так
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