Помогите пожалуйста нужно решить как можно быстрее!За две недели бригада собрала 113т картофеля. Из них за первую неделю-54т. В какую неделю картофеля собрано и на сколько?

Математика

Помогите пожалуйста нужно решить как можно быстрее!За две недели бригада собрала 113т картофеля. Из них за первую неделю-54т. В какую неделю картофеля собрано и на сколько?

Автор: Гость