Помогите пожалуйста нужно решить как можно быстрее!За две недели бригада собрала 113т картофеля. Из них за первую неделю-54т. В какую неделю картофеля собрано и на сколько?
Математика
Помогите пожалуйста нужно решить как можно быстрее!За две недели бригада собрала 113т картофеля. Из них за первую неделю-54т. В какую неделю картофеля собрано и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
113-54=59 во вторую неделю 59-54=5 на 5 т больше собрали во 2 неделю
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