Помогите пожалуйста нужно решить как можно быстрее!За две недели бригада собрала 113т картофеля. Из них за первую неделю-54т. В какую неделю картофеля собрано и на сколько?

Математика
Помогите пожалуйста нужно решить как можно быстрее!За две недели бригада собрала 113т картофеля. Из них за первую неделю-54т. В какую неделю картофеля собрано и на сколько?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
113-54=59 во вторую неделю 59-54=5 на 5 т больше собрали во 2 неделю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
решите неравенство(2x-4)×(x+5)>0 помогите
Ответить
Алгебра
Xy×(-7xy^2)×4x^2y; 10a^2b×(-ab^2)×0,6a^3; упростите вырадение помогите плииз
Ответить
Технология
Что такое ПРИБАВКА?Скажите пожалуйста
Ответить
Английский язык
Пж переводите на английском ,это большая сумка, это маленькая шляпа, это толстая к??рицу,это черный кровать
Ответить
Қазақ тiлi
Жануар сөзіне синонимдер
Ответить