ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! НУЖНО СДЕЛАТЬ СХЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ"Зелёную иву увидишь повс??ду: в огородах, в садах, у проезжих дорог." И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА"повсюду"ПОМОГИТЕ СРОЧНО НУЖНО!!!!

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! НУЖНО СДЕЛАТЬ СХЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ"Зелёную иву увидишь повс??ду: в огородах, в садах, у проезжих дорог." И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА"повсюду"ПОМОГИТЕ СРОЧНО НУЖНО!!!!

Автор: Гость