Помогите пожалуйста! Нужно записать овощи,фрукты и ягоды 1 скл., 2 скл. и 3 скл. Тольк?? не пишите пожалуйста фасоль и морковь! По 7 слов! Даю 50 пункт!!! Только пожалуйста слова нормальные!

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Помогите пожалуйста! Нужно записать овощи,фрукты и ягоды 1 скл., 2 скл. и 3 скл. Тольк?? не пишите пожалуйста фасоль и морковь! По 7 слов! Даю 50 пункт!!! Только пожалуйста слова нормальные!

Автор: Гость