Помогите пожалуйста!( ОБЖ. Приведите примеры техногенных чрезвычайных ситуаци??, имевших место в регионах вашего проживания.Перечислите основные мероприятия,которые были проведены для защиты населения.

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Помогите пожалуйста!( ОБЖ. Приведите примеры техногенных чрезвычайных ситуаци??, имевших место в регионах вашего проживания.Перечислите основные мероприятия,которые были проведены для защиты населения.

Автор: Гость