Помогите пожалуйста , очень надо. Определить все на а и решить. 1) √2x √3x gt; 36 2) 3^-x gt; - 3/x 3) 4*9x +2x lt;18x +4 Очень надо.

Математика
Помогите пожалуйста , очень надо. Определить все на а и решить. 1) √2x √3x gt; 36 2) 3^-x gt; - 3/x 3) 4*9x +2x lt;18x +4 Очень надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3/ 4*9x+2x<18x+4 36x+2x<18x+4 20x<4 x<1/5 x∈(-∞;1/5) другие сейчас посмотрю 1. V2X*V3x>36 V(6X^2)>36 6x^2>1296 x^2>216 x>6V6 x принадлежит (6V6; плюс бесконечность) 2/  По графикам  если построить графики функций  то 3^(-x) > -3/x на отрезке х принадлежит (-1;плюс бесконечность)  х не равно 0
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