Помогите пожалуйста , очень надо. Определить все на а и решить. 1) √2x √3x gt; 36 2) 3^-x gt; - 3/x 3) 4*9x +2x lt;18x +4 Очень надо.

Математика

Помогите пожалуйста , очень надо. Определить все на а и решить. 1) √2x √3x gt; 36 2) 3^-x gt; - 3/x 3) 4*9x +2x lt;18x +4 Очень надо.

Автор: Гость