Помогите, пожалуйста!!!!!!Очень надо!!!!!!! Проверочная работа по теме: «Металлургич??ский комплекс» 1. Тестовые задания. 1. Выберите легкие цветные металлы а) цинк б) титан в) никель г) алюминий д) олово е) медь 2. Наиб...

География

Помогите, пожалуйста!!!!!!Очень надо!!!!!!! Проверочная работа по теме: «Металлургич??ский комплекс» 1. Тестовые задания. 1. Выберите легкие цветные металлы а) цинк б) титан в) никель г) алюминий д) олово е) медь 2. Наиболее крупный центр добычи и выплавки меди в России - а) Норильск б) Санкт-Петербург в) Мончегорск г) Москва 3. Выберите тяжелые цветные металлы а) алюминий б) медь в) никель г) титан д) цирконий е) олово 4. Выберите основные факторы размещения заводов черной металлургии а) потребительский б) энергетический в) сырьевой г) топливный д) водный 5. Какой экономический район России лидирует в производстве проката черных металлов? а) Центральный б) Поволжский в) Уральский г) Западно-Сибирский 6. Найдите ошибку в перечне экономических районов России, специализирующих на черной металлургии а) Северный б) Поволжский в) Уральский г) Западно-Сибирский 7. Медные руды считаются богатыми, если содержание в них меди составляет… а) 20% б) 10% в) 5% г) 0,5% 8. Выберите основные факторы размещения заводов алюминиевой промышленности а) водный б) энергетический в) сырьевой г) топливный д) потребительский 9. Железные руды считаются богатыми, если содержание в них железа составляет… а) 80% б) 70% в) 50% г) 20% 10. Первичной обработкой руд цветных и черных металлов называют: а) рафинирование б) дезодорирование в) обогащение г) восстановление 2. Теоретические задания. Ответьте на вопросы. 1. Какой комбинат называется комбинатом полного цикла? 2. Назовите главные металлургические базы России?

Автор: Гость