Помогите пожалуйста очень надо У кастрюлі було молоко пес відпив 1/5 усього молока , а кіт 1/3решти , після чого в кастрюлі залишилось 1,2 молока
Математика
Помогите пожалуйста очень надо У кастрюлі було молоко пес відпив 1/5 усього молока , а кіт 1/3решти , після чого в кастрюлі залишилось 1,2 молока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся кастрюля= 1; 1)) 1- 1/5= 5/5- 1/5= 4/5 після того як пес відпив залишилок 2)) 4/5- 1/3= (4•3)/(5•3) - (1•5)/(3•5)= 12/15- 5/15= 7/15 залишок після того як кіт пив; 7/15= 1,2 молока 1,2 це 7 частин із 15; 15/15 це все молоко в каструлі 1,2 :7• 15= 1 1/5 •1/7 • 15= (5•1+1)/5• 1/7• 15= 6/5• 1/7• 15/1= 6/1• 1/7• 3/1= 18/7= 2 4/7 молока в каструлі
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