Помогите пожалуйста очень надо У кастрюлі було молоко пес відпив 1/5 усього молока , а кіт 1/3решти , після чого в кастрюлі залишилось 1,2 молока

Математика

Помогите пожалуйста очень надо У кастрюлі було молоко пес відпив 1/5 усього молока , а кіт 1/3решти , після чого в кастрюлі залишилось 1,2 молока

Автор: Гость