Помогите пожалуйста,очень надо! В нашем доме 32 семей. 11 семей выписывают газеты, 8 семей — журналы. Лишь 6 семей и журналы, и газеты. Сколько семей не выписывают ничего?

Информатика
Помогите пожалуйста,очень надо! В нашем доме 32 семей. 11 семей выписывают газеты, 8 семей — журналы. Лишь 6 семей и журналы, и газеты. Сколько семей не выписывают ничего?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 семей ничего не выписывают
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