Помогите пожалуйста,очень надо! В нашем доме 32 семей. 11 семей выписывают газеты, 8 семей — журналы. Лишь 6 семей и журналы, и газеты. Сколько семей не выписывают ничего?

Информатика

Помогите пожалуйста,очень надо! В нашем доме 32 семей. 11 семей выписывают газеты, 8 семей — журналы. Лишь 6 семей и журналы, и газеты. Сколько семей не выписывают ничего?

Автор: Гость