ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ 1) нарисовать рисун??к гибридизации: пропина,бутадиена-1,3,и бутадиена-1,2. 2)Составить все формулы спиртов и эфиров вещества C5H12O УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ

Химия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ 1) нарисовать рисун??к гибридизации: пропина,бутадиена-1,3,и бутадиена-1,2. 2)Составить все формулы спиртов и эфиров вещества C5H12O УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ

Автор: Гость