Помогите пожалуйста очень нужно Лев Толстой 1.Назовите войну, в которой принял участие писатель 2.Назовите город, в обороне которого принимал участие писатель 3.Назовите причины поражения России в этой войне?

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1. Крымская война 1853-1856 2. г. Севастополь 3. Причиной поражения стало объединение против России великих западных держав Англии и Франции, также была заметна отсталость вооружения русской армии и еще причинина крылась в сохранении крепостного права, что было связано непосредственно с отсутствием промышленного развития.