Помогите пожалуйста очень нужно Пример из ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ на тему : к??гда вражда может перерасти в дружбу?
Литература
Помогите пожалуйста очень нужно Пример из ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ на тему : к??гда вражда может перерасти в дружбу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1984 Оруэлл дети подземелья Короленко идиот Достоевский
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