Помогите пожалуйста очень нужно Пример из ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ на тему : к??гда вражда может перерасти в дружбу?

Литература

Помогите пожалуйста очень нужно Пример из ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ на тему : к??гда вражда может перерасти в дружбу?

Автор: Гость