Помогите пожалуйста очень нужно составить диолог по английскому на тему мода( там девушка с парнем говорит на тему моды) 10 предложений

Английский язык
Помогите пожалуйста очень нужно составить диолог по английскому на тему мода( там девушка с парнем говорит на тему моды) 10 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты говоришь ей слушай я тут отложил 1000р чё можно купить моднявое а
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