Помогите пожалуйста очень нужно составить диолог по английскому на тему мода( там девушка с парнем говорит на тему моды) 10 предложений

Английский язык

Помогите пожалуйста очень нужно составить диолог по английскому на тему мода( там девушка с парнем говорит на тему моды) 10 предложений

Автор: Гость