Помогите пожалуйста очень нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зарание спасибо:)))))))))) В чём сходство и различие формы тела лягушки и рыбы?
Биология
Помогите пожалуйста очень нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зарание спасибо:)))))))))) В чём сходство и различие формы тела лягушки и рыбы?
Ответ(ы):
Гость:
Сходство в том, что у лягушки и у рыбы обтекаемая форма тела, жаберное дыхание и слизь, а различия в том что у лягушки есть: конечности, легкие и усложнение в системе органов. А у рыб этого нет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
На одной пасеке 48 ульев а на другой 44.С первой пасеки сняли на 80 кг больше мёду чем ??о второй.Сколько мёду собрали с каждой пасеки ответ:с1-й...