Помогите пожалуйста очень нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зарание спасибо:)))))))))) В чём сходство и различие формы тела лягушки и рыбы?

Биология
Помогите пожалуйста очень нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зарание спасибо:)))))))))) В чём сходство и различие формы тела лягушки и рыбы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сходство в том, что у лягушки и у рыбы обтекаемая форма тела, жаберное дыхание и слизь, а различия в том что у лягушки есть: конечности, легкие и усложнение в системе органов. А у рыб этого нет.
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