Помогите пожалуйста, очень, очень надо... №2. В треугольнике АВС на стороне АС выбрали точку D так, что ∠В + ∠BDC=180°. докажите, что AB²=AC x AD
Геометрия
Помогите пожалуйста, очень, очень надо... №2. В треугольнике АВС на стороне АС выбрали точку D так, что ∠В + ∠BDC=180°. докажите, что AB²=AC x AD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол АДВ+С=180 смежные уголАДВ=Уг В тр-к АВД подобен тр.АВС по двум углам: А-общий АВ/АС=АД/АВ; AB^2=AC*AD
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