Помогите пожалуйста, очень, очень надо... №2. В треугольнике АВС на стороне АС выбрали точку D так, что ∠В + ∠BDC=180°. докажите, что AB²=AC x AD

Геометрия

Помогите пожалуйста, очень, очень надо... №2. В треугольнике АВС на стороне АС выбрали точку D так, что ∠В + ∠BDC=180°. докажите, что AB²=AC x AD

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