Помогите пожалуйста, очень прошу 7/30+11/36=....... 8/11-5/8=.......... 1/7+2/3-1/2=.......... 1/2+1/4+1/8=......... 5/12+5/6-3/4=.......... 5/8+1/10-7/25=.......... 7/11+4/33-3/4=........ 21/33+13/44-26/55=..........
Математика
Помогите пожалуйста, очень прошу 7/30+11/36=....... 8/11-5/8=.......... 1/7+2/3-1/2=.......... 1/2+1/4+1/8=......... 5/12+5/6-3/4=.......... 5/8+1/10-7/25=.......... 7/11+4/33-3/4=........ 21/33+13/44-26/55=..........
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