Помогите пожалуйста, очень прошу!! Дана арифметическая прогрессия: 1/2, 2, 7/2... Найдите сумму первых шести ее членов? Желательно на листочке))

Алгебра
Помогите пожалуйста, очень прошу!! Дана арифметическая прогрессия: 1/2, 2, 7/2... Найдите сумму первых шести ее членов? Желательно на листочке))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S_{n}= \frac{n(a_{1}+ a_{n})}{2}  S_{6}= \frac{6(0.5+8)}{2} S_{6}=51/2=20.5
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