Помогите пожалуйста, очень прошу!! Дана арифметическая прогрессия: 1/2, 2, 7/2... Найдите сумму первых шести ее членов? Желательно на листочке))

Алгебра

Помогите пожалуйста, очень прошу!! Дана арифметическая прогрессия: 1/2, 2, 7/2... Найдите сумму первых шести ее членов? Желательно на листочке))

Автор: Гость