Помогите пожалуйста очень Сочинение. план Описание с элементами рассуждения ??о картине Основная часть - описание с элементами рассуждения. На переднем плане Слева-справа На заднем фоне(вдалеке) Краски 3.Заключение (...

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Помогите пожалуйста очень Сочинение. план Описание с элементами рассуждения ??о картине Основная часть - описание с элементами рассуждения. На переднем плане Слева-справа На заднем фоне(вдалеке) Краски 3.Заключение (впечатления).

Автор: Гость