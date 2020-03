Помогите Пожалуйста,Очень Срочно!!! ЧТЕНИЕ текста! Например:Happy Birthday - Хапю Бездэй Текст: In my free time I usually watch TV. I spend about 8 hours a week in front of the TV screen - that's too much,I know! But I love...

Английский язык

Автор: Гость