Помогите пожалуйста!!!! Очень срочно! Тело движется из точки A по прямолинейным уч??сткам дорого и возвращается в ту же точку(рис.13). Длина наименьшего отрезка перемещения соответствует 5 км.

Физика

Помогите пожалуйста!!!! Очень срочно! Тело движется из точки A по прямолинейным уч??сткам дорого и возвращается в ту же точку(рис.13). Длина наименьшего отрезка перемещения соответствует 5 км.

Автор: Гость