Помогите пожалуйста!!!! Очень срочно! Тело движется из точки A по прямолинейным уч??сткам дорого и возвращается в ту же точку(рис.13). Длина наименьшего отрезка перемещения соответствует 5 км.
Физика
Помогите пожалуйста!!!! Очень срочно! Тело движется из точки A по прямолинейным уч??сткам дорого и возвращается в ту же точку(рис.13). Длина наименьшего отрезка перемещения соответствует 5 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перемещение равно 0, тело вернулось в исходную точку Пройденный путь равен 65 км (13*5)
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