Помогите пожалуйста очень срочно В прямоугольном параллелепипеде стороны основания 12 дм и 15 дм, а высота параллелепипеда 11 дм. Найти: а) площадь боковой поверхности параллелепипеда; б) площадь полной поверхности параллеле...
Геометрия
Помогите пожалуйста очень срочно В прямоугольном параллелепипеде стороны основания 12 дм и 15 дм, а высота параллелепипеда 11 дм. Найти: а) площадь боковой поверхности параллелепипеда; б) площадь полной поверхности параллелепипеда; в) площадь диагонального сечения параллелепипеда; г) диагональ.
Ответ(ы):
Гость:
A=12 дм, b=15 дм, c=11 дм a,b,c - измерения прямоугольного параллелепипеда. г). теорема о квадрате прямоугольного параллелепипеда: d²=a²+b²+c² d²=12²+15²+11², d²=490, d=7√10 дм a). Sбок.пов.=Росн*Н Sбок.пов=2*(12+15)*11 Sбок.пов=594 дм² б). Sполн.пов.=Sбок.+2*Sосн Sп.пов=594+2*12*15 Sп.пов=954 дм² в). диагональное сечение прямоугольного параллелепипеда - прямоугольгик. Sдиаг.сеч=m*H, m- диагональ основания прямоугольного параллелепипеда. вычислим по теореме Пифагора: m²=a²+b², m²=12²+15². m=3√41 Sд. сеч=11*3√41 Sд. сеч=33√41 дм²
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