ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. найдите в этом предложении три заимствованных слова, проверьте их происхождение по ...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. найдите в этом предложении три заимствованных слова, проверьте их происхождение по словарю иностранных слов или этимологическому словарю. Какие орфограммы в них есть?

Автор: Гость