Помогите пожалуйста один раз.начерти прямоугольник со сторонами 4см5мм и3см2мм найди его периметр..помогите я вас люблю♥♥♥

Математика

Помогите пожалуйста один раз.начерти прямоугольник со сторонами 4см5мм и3см2мм найди его периметр..помогите я вас люблю♥♥♥

Автор: Гость