Помогите пожалуйста один раз.начерти прямоугольник со сторонами 4см5мм и3см2мм найди его периметр..помогите я вас люблю♥♥♥

Математика
Помогите пожалуйста один раз.начерти прямоугольник со сторонами 4см5мм и3см2мм найди его периметр..помогите я вас люблю♥♥♥
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение:(4+3*2=14(и ещё 7 мм)=14 см 7мм
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