Помогите пожалуйста оформить задачу Один арбуз весит 5 кг,а другой 8 кг. На скольк?? килограммов один арбуз легче другого
Математика
Помогите пожалуйста оформить задачу Один арбуз весит 5 кг,а другой 8 кг. На скольк?? килограммов один арбуз легче другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса первого адбуза M1 = 5 кг. Масса второго арбуза M2 = 8 кг Для того, чтобы узнать, насколько один арбуз тяжелее другого, нужно из массы большего арбуза отнять массу меньшего: 8кг-5кг=3кг Ответ: 3 кг- на сколько второй арбуз тяжелее первого
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