Помогите , Пожалуйста! Огурцы при засолке заливают рассолом ,в котором масса соли относится к массе воды как 3:50. Сколько соли необходимо ,если взято 30 кг воды?? И если можно,то можете с действием выполнения? Очень прошу
Математика
Помогите , Пожалуйста! Огурцы при засолке заливают рассолом ,в котором масса соли относится к массе воды как 3:50. Сколько соли необходимо ,если взято 30 кг воды?? И если можно,то можете с действием выполнения? Очень прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/50*30= 1,8 кг соли
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