Помогите , Пожалуйста! Огурцы при засолке заливают рассолом ,в котором масса соли относится к массе воды как 3:50. Сколько соли необходимо ,если взято 30 кг воды?? И если можно,то можете с действием выполнения? Очень прошу

Математика
Помогите , Пожалуйста! Огурцы при засолке заливают рассолом ,в котором масса соли относится к массе воды как 3:50. Сколько соли необходимо ,если взято 30 кг воды?? И если можно,то можете с действием выполнения? Очень прошу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/50*30= 1,8 кг соли
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сгрупируйте существительные по признаку рода (муж, жен,ср, общий, нет рода).Стол, дом, брат, вуз, директор, истребитель, портье, конферансье, подма...
Ответить
Українська література
Составіть план тексту. Ярослав Стельмах Ловись , рибко!
Ответить
Физика
Сила притяжения действующая на грузик равна 8Н. Определите массу грузила
Ответить
Русский язык
Птицы в клетке листики на ветке предлог и приставки
Ответить
Английский язык
Кто может помощь пожалуйстааааа
Ответить