Помогите , Пожалуйста! Огурцы при засолке заливают рассолом ,в котором масса соли относится к массе воды как 3:50. Сколько соли необходимо ,если взято 30 кг воды?? И если можно,то можете с действием выполнения? Очень прошу

Математика

Помогите , Пожалуйста! Огурцы при засолке заливают рассолом ,в котором масса соли относится к массе воды как 3:50. Сколько соли необходимо ,если взято 30 кг воды?? И если можно,то можете с действием выполнения? Очень прошу

Автор: Гость